Tennisser Van de Zandschulp bereikt tweede ronde in Montreal

MONTREAL (ANP) - Tennisser Botic van de Zandschulp heeft de tweede ronde van het masterstoernooi van Montreal bereikt. De nummer 70 van de wereldranglijst versloeg in Canada de Fransman Giovanni Mpetshi Perricard met 6-2 3-6 6-3. De Nederlander treft in de volgende ronde de als vierde geplaatste Rus Daniil Medvedev.

Van de Zandschulp brak zijn tegenstander twee keer in de eerste set, maar de Fransman kwam dankzij een enkele break in de tweede set weer langszij. De Nederlander werkte in de eerste game van de derde set nog drie breakpoints weg, waarna hij zelf op 3-2 toesloeg. Na een kleine twee uur benutte hij zijn tweede matchpoint.

Tallon Griekspoor overleefde eveneens de eerste ronde. De mondiale nummer 69 won met 7-6 (5) 7-5 van de Italiaan Lorenzo Sonego. Hij speelt in de tweede ronde tegen de Duitser Alexander Zverev, de nummer 1 van de plaatsingslijst. Zverev won het toernooi in 2017.

Griekspoor liet in de eerste set twee setpoints onbenut, maar was vervolgens de sterkste in de tiebreak. De Nederlander gaf in de tweede set een voorsprong uit handen. Hij haalde alsnog de winst binnen door de laatste twee games van de set op love te winnen.

Griekspoor kon de zege goed gebruiken. Hij won sinds april slechts één partij op ATP-niveau, tegen Van de Zandschulp op het grastoernooi van Rosmalen.

De Italiaan Jannik Sinner en de Spanjaard Carlos Alcaraz, de nummers 1 en 2 van de wereld, zijn afwezig in Montreal. Ook viervoudig winnaar Novak Djokovic uit Servië doet niet mee.