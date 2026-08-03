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Geen intercity's Amsterdam CS-Schiphol door kapotte bovenleiding

Samenleving
door anp
dinsdag, 04 augustus 2026 om 1:30
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AMSTERDAM (ANP) - Vanaf maandagavond 23.00 uur rijden er geen intercity's tussen stations Amsterdam Centraal en Schiphol. Reizigers tussen die stations moeten gebruikmaken van stoptreinen. Dat komt omdat maandag iets na 17.30 uur op dat traject een bovenleiding kapotging. De reparatie duurt naar de verwachting van ProRail tot dinsdagochtend 05.00 uur.
Door de kapotte bovenleiding heeft een trein ongeveer 40 minuten stilgestaan op het spoor. De reizigers zijn uiteindelijk uit de trein gehaald. Op het traject bevinden zich station Amsterdam Centraal, station Amsterdam Sloterdijk, station Amsterdam Lelylaan en station Schiphol. Reizigers die vanaf Amsterdam Centraal naar Schiphol willen, moeten met een stoptrein naar Amsterdam Sloterdijk om daar over te stappen op een stoptrein naar Schiphol. Voor reizigers die vanaf Schiphol naar Amsterdam Centraal willen, geldt hetzelfde.
Het spoor met de kapotte bovenleiding loopt parallel aan de Zaanstraat in stadsdeel West en is over een lengte van ongeveer 60 meter beschadigd.
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