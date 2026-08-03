Schoonspringster Praasterink pakt opnieuw EK-brons

PARIJS (ANP) - Schoonspringster Else Praasterink heeft net als vorig jaar een bronzen medaille gewonnen op de 10-metertoren bij het EK zwemmen. De 23-jarige Brabantse eindigde in Parijs na vijf sprongen op een totaal van 305,15 punten en kwam slechts 0,15 punten te kort voor het zilver van de Duitse Pauline Pfeif. De Europese titel ging naar Maisie Bond uit Groot-Brittannië.

Praasterink plaatste zich in de Franse hoofdstad als vierde voor de finale van dit jaar. Op het EK van vorig jaar in het Turkse Antalya won de Nederlandse op hetzelfde onderdeel ook brons. In 2024 werd ze elfde op de WK en twaalfde op de Olympische Spelen van Parijs. Vorig jaar liep ze de WK-finale nipt mis en werd ze veertiende.