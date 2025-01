Geen MKZ-besmettingen gevonden, beperkingen worden afgeschaald

DEN HAAG (ANP) - De voorzorgsmaatregelen tegen mond-en-klauwzeer (MKZ), die eerder deze maand werden ingesteld na een besmetting onder waterbuffels in het oosten van Duitsland, kunnen worden afgeschaald. Tests bij enkele duizenden runderen op Nederlandse veehouderijen hebben geen besmettingen aan het licht gebracht. Dat meldt landbouwminister Femke Wiersma aan de Tweede Kamer.

Omdat Nederlandse bedrijven runderen hadden ingevoerd uit de getroffen Duitse regio, stelde Wiersma op 11 januari een landelijk afvoerverbod in voor vleeskalveren, met uitzondering van dieren die naar de slacht worden gebracht. Ook kwam er een bezoekersverbod voor kalverhouderijen. Deze maatregelen zijn vanaf vrijdag niet meer nodig, aldus de minister.

Voor twaalf bedrijven die sinds 1 december dieren hadden geïmporteerd uit de Duitse deelstaat Brandenburg, blijven de beperkingen nog even gelden. Zij moeten wachten op de uitslag van enkele hertests. De verwachting is dat alle uitslagen begin volgende week bekend zijn. In totaal zijn de afgelopen weken 3754 dieren getest.