Aandacht voor cijfers en vertrek topman Signify op Damrak

AMSTERDAM (ANP) - Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht vrijdag onder meer uit naar Signify. Het verlichtingsbedrijf maakte de resultaten bekend en kondigde het vertrek aan van topman Eric Rondolat. Hij is al sinds de beursgang in 2016 de baas van de voormalige lampentak van Philips. Volgens het bedrijf zijn Rondolat en de raad van commissarissen overeengekomen dat de tijd nu rijp is voor een leiderschapswissel. De vertrekkende topman toonde zich tevreden over de resultaten in 2024, die laten zien dat Signify blijft groeien. Ook kondigde het bedrijf aan de komende jaren eigen aandelen te gaan inkopen.

Ook Philips staat in de belangstelling. Het Eindhovens Dagblad meldde dat er in de VS mogelijk twee doden zijn gevallen doordat een medisch kastje van Philips niet reageerde op ernstige hartproblemen. Meer dan honderd andere patiënten liepen verwondingen op door de haperende medische pleister. Philips heeft artsen en ziekenhuizen, die gebruikmaken van een bepaald type draagbare sensorpleister, de MCOT, gewaarschuwd. Volgens een woordvoerder van Philips wordt die sensorpleister alleen in de VS gebruikt.

De AEX-index op het Damrak lijkt licht hoger te beginnen. Ook de Aziatische aandelenmarkten gingen overwegend omhoog. De Nikkei in Tokio bleef achter met een min van 0,1 procent. De Bank of Japan verhoogde de rente in het land tot het hoogste niveau sinds 2008. De centrale bank wil daarmee de inflatie temmen en de waarde van de Japanse yen ondersteunen. De Bank of Japan verhoogde ook de inflatievooruitzichten voor de komende jaren en liet de deur open voor verdere renteverhogingen.

Trump

De beurs in Shanghai klom 0,7 procent en de Hang Seng-index steeg 1,9 procent, na de oproep van Trump om de rente te verlagen. De Amerikaanse president deed die oproep in een videotoespraak op het World Economic Forum in Davos. Trump heeft al langer kritiek op het beleid van de Federal Reserve, die onafhankelijk van de politiek besluiten neemt over het monetaire beleid. De Fed vergadert volgende week over de rente en heeft laten doorschemeren het rentetarief dan waarschijnlijk niet verder te verlagen. De centrale bank vreest namelijk dat de importheffingen, die Trump dreigt in te voeren, zullen leiden tot hogere prijzen en de inflatie weer aanwakkeren.

De euro was 1,0452 dollar waard, tegen 1,0427 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent minder op 74,51 dollar. Brentolie werd 0,1 procent goedkoper op 78,18 dollar per vat.