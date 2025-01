Basketballer Post maakt in NBA 20 punten voor Warriors

SAN FRANCISCO (ANP) - Basketballer Quinten Post heeft in de NBA een belangrijk aandeel gehad in de zege van Golden State Warriors op de Chicago Bulls. De 24-jarige Nederlander nam 20 punten voor zijn rekening. Golden State Warriors won met 131-106.

De 2,13 meter lange Post, die dinsdag in de ontmoeting met de Boston Celtics al tot 9 punten kwam, noteerde tegen de Bulls ook vijf rebounds en drie assists. De Amsterdammer werd vorig jaar zomer in de zogenoemde 'draft' als 52e gekozen en kwam over van Boston College.

Post maakte eind december zijn debuut voor de Warriors. Landgenoot Malevy Leons, een 25-jarige IJmuidenaar, deed dat begin november voor Oklahoma City Thunder.