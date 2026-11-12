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Geen NAVO-top volgend jaar, zegt gastland Albanië

Samenleving
door anp
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DUBLIN (ANP) - Er is volgend jaar geen NAVO-top, zegt beoogd gastland Albanië. Dat is "zeker", stelde premier Edi Rama bij aankomst voor een Europese top in Dublin.
Albanië is aangewezen om de leiders van de 32 NAVO-landen te verwelkomen op hun volgende top, na die van afgelopen zomer in Ankara. Maar veel landen pleitten afgelopen tijd voor een langere tussenperiode. Dat zou volgens NAVO-diplomaten de kans op aanvaringen met de Amerikaanse president Donald Trump verkleinen. Ook over het aangewezen gastland groeiden de twijfels, omdat Albanië nog lang niet zoveel in defensie investeert als de alliantie heeft afgesproken.
Als de NAVO-landen het eens worden over een top in 2028, dan zal die plaatsvinden in de Albanese hoofdstad Tirana, zei Rama donderdag bij de bijeenkomst van de Europese Politieke Gemeenschap. "Dat staat vast."
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