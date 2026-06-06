Geen noodpaspoorten afgegeven door storing

DEN HAAG (ANP) - Mensen die op reis gaan, kunnen zaterdag geen noodpaspoort krijgen. De Koninklijke Marechaussee kan die niet verstrekken door een landelijke storing. Het is niet bekend wat de oorzaak van de storing is en hoelang het duurt om die te verhelpen.

De marechaussee zegt dat het geen zin heeft om naar een locatie te reizen om noodpaspoorten op te halen. Noodpaspoorten worden op maar een paar plekken verstrekt, zoals op de vliegvelden van Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht en in de veerboothaven van IJmuiden.

Mensen kunnen een noodpaspoort krijgen wanneer hun Nederlandse paspoort of identiteitskaart verlopen of kwijt is, en ze hun reis niet kunnen uitstellen.