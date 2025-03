Geen Oscar voor Nederlandse animatiefilm Wander to Wonder

LOS ANGELES (ANP) - De Nederlandse animatiefilm Wander to Wonder van regisseur Nina Gantz heeft in de nacht van zondag op maandag geen Oscar gewonnen. De film was in de race voor het beeldje voor beste korte animatiefilm, maar de prijs ging naar de korte film In the Shadow of the Cypress.

Gantz zat in de zaal samen met haar echtgenoot en haar twee producenten, Stienette Bosklopper en Maarten Swart. De film gaat over drie poppen die nog steeds leven in de studio van het programma waarmee ze ooit beroemd werden. Wander to Wonder won al diverse internationale prijzen. De film Ik ben geen robot van Victoria Warmerdam kan nog wel een beeldje winnen, voor beste korte film. Deze prijs wordt later uitgereikt.

"We hebben een fantastische tijd in LA gehad", laten Warmerdam en Bosklopper weten. "Waar we ook kwamen - of het nu een winkel, een restaurant of een Uber was - iedereen wilde gelijk weten waar de film over ging en zei: 'We hopen dat júllie winnen.' Nou het heeft dus niet geholpen, maar het heeft ons wel een heel warm gevoel gegeven."

Zij koesteren de ervaring van de afgelopen week in Los Angeles, benadrukken de twee makers: "Film leeft echt in deze stad. Dus ondanks dat we niet hebben gewonnen, vinden we het heel bijzonder dat Wander to Wonder de sprong naar het grote publiek heeft weten te maken. We weten nu al dat het ons gaat helpen om nieuwe filmplannen te realiseren. We vinden supertof dat wij als twee vrouwen toch een beetje doorgedrongen zijn tot de top."