Nederlanders gaan Oscarwinst 'als nuchtere Hollanders' vieren

LOS ANGELES (ANP) - De Oscarwinst voor Victoria Warmerdam en haar producent en partner Trent voelt nog enorm onwerkelijk. Dat laten de twee in de nacht van zondag op maandag weten in de persruimte van de Academy Awards, waar ze tegenover de wereldpers reageren op hun winst voor korte film Ik ben geen robot.

"Dit betekent zoveel voor ons, zeker omdat er sinds de jaren zestig geen Nederlanders waren genomineerd in deze categorie. Dus we waren al supertrots dat we hier überhaupt zijn", vertellen ze daar aan het ANP. "Om dan ook nog te winnen, dat is echt onwerkelijk."

Het duo hoopt dat hun winst de Nederlandse filmwereld een boost kan geven. "Ik denk dat dit goed is voor onze hele industrie. En dat is mooi, want we hebben heel veel getalenteerde filmmakers in Nederland. Dit geeft hoop dat onze films een breed publiek kunnen bereiken."

Op de vraag hoe ze de winst gaan vieren, heeft een perplexe Warmerdam niet direct een antwoord paraat. Producent Trent grapt: "We gaan het vieren als nuchtere Hollanders. Dus niet al te hard."