Geen politie bij wedstrijd NAC - Ajax om acties vroegpensioen

BREDA (ANP) - De politie is zondag niet aanwezig bij het Eredivisieduel NAC - Ajax in Breda. De vier politievakbonden voeren op dat moment actie voor een beter vroegpensioen. Ze organiseren bijeenkomsten tijdens de wedstrijd en roepen leden op die bij te wonen.

Ieder weekend kiezen de bonden wedstrijden uit de Eredivisie om actie te voeren. Zaterdag gebeurde dit voor het eerst tijdens FC Twente tegen Sparta in Enschede. Een woordvoerder van FC Twente zei na afloop dat het een hele rustige wedstrijd was, die zonder incidenten is verlopen.

De politiebonden voeren sinds dit voorjaar actie voor een structurele vroegpensioenregeling. De regeling die sinds 2021 bestaat, is tijdelijk. Politiemedewerkers kunnen hierdoor drie jaar voor hun AOW-leeftijd stoppen met werken.

Burgemeester Paul Depla van Breda zei eerder dat er geen aanleiding was voor de politie om zondag aanwezig te zijn bij NAC - Ajax. "Dit is meteen een mooie gelegenheid voor de supporters om te laten zien dat voetbal zonder de aanwezigheid van de politie kan", zei Depla.

NAC - Ajax begint om 16.45 uur in het Rat Verlegh Stadion.