Hoe je iemand helpt die een paniekaanval heeft

Tijdens een paniekaanval maakt het lichaam veel van het stresshormoon adrenaline aan, wat leidt tot een verhoogde hartslag en andere fysieke reacties. Hoewel een paniekaanval zeer beangstigend kan zijn en het gevoel kan geven dat men gek wordt of doodgaat, is het op zichzelf niet gevaarlijk. Een aanval duurt meestal enkele minuten tot een half uur en neemt daarna langzaam af. Je hebt er misschien zelf wel eens een gehad. Of je was er bij toen een vrien(in) in ernstige paniek raakte. Een paniekaanval is een plotselinge en intense golf van angst of onbehagen die binnen enkele minuten een piek bereikt. Het gaat gepaard met zowel lichamelijke als psychische symptomen, waaronder hartkloppingen, zweten, trillen, ademnood, duizeligheid en een gevoel van controleverlies.

Hoe kan je iemand helpen ?

Volgens experts is het cruciaal om kalm te blijven en begrip te tonen wanneer iemand een paniekaanval ervaart. Door rustig te blijven, de persoon gerust te stellen en praktische ondersteuning te bieden, zoals ademhalingsoefeningen of afleiding, kun je effectief helpen bij het beheersen van de symptomen en het verminderen van de angst.

Toon begrip voor de angst van de ander, zelfs als deze overdreven lijkt, en vraag hoe je het beste kunt helpen.Deze aanpak stelt de persoon gerust en laat zien dat ze er niet alleen voor staan, wat cruciaal is voor het beheersen van de paniekaanval.

Praktische hulp

Praktische interventies kunnen een grote impact hebben tijdens een paniekaanval. Moedig de persoon aan om langzaam en diep adem te halen, wat kan helpen de symptomen te verminderen. Bied afleiding door over neutrale onderwerpen te praten of simpele rekenoefeningen te doen. Creëer indien mogelijk een rustige omgeving en vraag wat de persoon nodig heeft. Het stimuleren van de zintuigen, bijvoorbeeld door iets met structuur vast te houden, kan ook helpen.Vermijd echter het gebruik van een papieren zakje om in te ademen, aangezien dit kan leiden tot flauwvallen.

Zeg niet dat het meevalt

Tijdens een paniekaanval is het cruciaal om bagatelliserende taal te vermijden. Frasen als "blijf kalm" of "probeer te ontspannen" kunnen de angst juist verergeren en de persoon het gevoel geven dat hun ervaring niet serieus wordt genomen.In plaats daarvan is het belangrijk om de angst van de persoon te erkennen en te valideren, zelfs als deze overdreven lijkt. Gebruik een zachte en geruststellende toon, en focus op het bieden van ondersteuning zonder de ernst van de situatie te minimaliseren.

Nazorg en Professionele Hulp

Na een paniekaanval is het belangrijk om de gebeurtenis te bespreken en te reflecteren op mogelijke triggers. Moedig de persoon aan om het probleem niet weg te moffelen, maar juist de confrontatie aan te gaan. Als paniekaanvallen regelmatig voorkomen, is het raadzaam om professionele hulp te zoeken. Een psycholoog of therapeut kan effectieve coping-strategieën aanleren en onderliggende oorzaken aanpakken. Daarnaast kan het helpen om de persoon te ondersteunen bij het bijhouden van een dagboek waarin angstige momenten worden genoteerd, wat inzicht kan geven in patronen en triggers