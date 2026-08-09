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Geen reactie VS op eisen voor Hormuz-akkoord Iran

Samenleving
door anp
zondag, 09 augustus 2026 om 7:15
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WASHINGTON (ANP/DPA/RTR) - De Verenigde Staten hebben nog niet publiekelijk gereageerd op de voorwaarden die Iran zaterdag heeft gesteld voor de heropening van de Straat van Hormuz. Teheran eist onder meer dat de VS alle dreigingen aan Iran staken.
Verder stelde de voorzitter van de nationale veiligheidsraad van Iran dat de VS de strijd tegen Iran en diens regionale bondgenoten definitief moeten beëindigen. Ook eist Iran dat zeeblokkades en sancties worden beëindigd, bevroren Iraanse tegoeden worden vrijgegeven en dat de VS Iran compenseren voor de schade die is aangericht tijdens het conflict.
De Iraanse Revolutionaire Garde heeft laten weten dat Iran niet zal terugkomen op de eisen en dat de VS "een oprechte verandering in hun gedrag" moeten laten zien.
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