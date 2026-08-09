Datalek bij Bol: krijg je straks ook honderden euro’s schadevergoeding?

Odido-slachtoffers claimen tot €750, Bevolkingsonderzoek-gedupeerden tot €500 — dit kun je als Bol-klant verwachten

niet automatisch een vergoeding. Bedragen als €750 bij Odido en €500 bij het Bevolkingsonderzoek zijn hooguit bedragen die in claims of vergelijkbare procedures worden genoemd, geen gegarandeerde uitkeringen. Als je een e-mail van Bol hebt gekregen over het lek bij logistiek partner CEVA, kun je vooral méér phishing en gerichte fraude verwachten — maar. Bedragen als €750 bij Odido en €500 bij het Bevolkingsonderzoek zijn hooguit bedragen die in claims of vergelijkbare procedures worden genoemd, geen gegarandeerde uitkeringen.

Wat er bij Bol lekte

Bij de cyberaanval op een logistieke partner konden onder meer naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en bestelgegevens zijn ingezien of gekopieerd. Bol zegt dat zijn eigen systemen niet zijn geraakt en dat er geen aanwijzingen zijn voor gestolen wachtwoorden, inloggegevens of betaalgegevens.

Dat maakt vooral geloofwaardige nepmails, sms’jes en telefoontjes waarschijnlijker: criminelen kunnen bijvoorbeeld verwijzen naar een echte bestelling, bezorging of retourzending.

Compensatie: geen automatisme

De AVG biedt ruimte voor vergoeding van materiële én immateriële schade, maar een datalek alleen is juridisch niet genoeg. Een gedupeerde moet schade en het verband met het specifieke lek aannemelijk maken; bovendien kan een organisatie aansprakelijkheid ontlopen wanneer haar geen verwijt treft.

Datalek Stand van de claim Bedrag dat circuleert Wat dit werkelijk betekent Odido CUIC is een collectieve zaak gestart; behandeling kan jaren duren. Rond €500 per deelnemer werd als inschatting genoemd; geen vaststaande eis of toezegging. Alleen een rechter of schikking bepaalt of en hoeveel er wordt betaald. Bevolkingsonderzoek Er lopen claiminitiatieven rond een lek van zeer gevoelige medische gegevens. Honderden euro’s worden genoemd; €500 is geen gegarandeerd tarief. De gevoeligheid van medische data kan een claim juridisch sterker maken. Bol Nog geen bevestigde collectieve compensatieregeling in de gevonden informatie. Geen vastgesteld bedrag. Bewaar bewijs van concrete gevolgen; een claim is vooralsnog speculatief.

Wat je nu doet

Controleer of de waarschuwing echt van Bol komt; ga zelf naar bol.com in plaats van op links in een e-mail te klikken.

Gebruik geen sms-, e-mail- of betaalverzoek dat onverwacht naar een “bezorgprobleem” verwijst, ook niet als het bestelgegevens bevat.

Verander alleen je Bol-wachtwoord als je het elders hergebruikt; volgens Bol zijn wachtwoorden niet bij dit incident betrokken.

Bewaar de Bol-melding, verdachte communicatie en eventueel aantoonbare schade, zoals fraudekosten of kosten voor een vervangend document. Dat kan later relevant zijn voor een individuele of collectieve vordering.

Let extra op “claimbureaus” die vooraf geld vragen. De daadwerkelijke Odido-campagne van CUIC zegt kosteloze aanmelding te bieden; dat is geen bewijs dat elke commerciële claimsitel betrouwbaar is.