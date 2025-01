Geen supporters FC Twente welkom bij uitwedstrijd in Deventer

DEVENTER (ANP) - Supporters van FC Twente mogen komende zondag niet naar de uitwedstrijd van hun club tegen Go Ahead Eagles. De gemeente Deventer weert ze naar aanleiding van ongeregeldheden tijdens de bekerwedstrijd tussen de twee Overijsselse clubs ongeveer twee weken geleden.

Volgens de gemeente hebben Twentse supporters bij dat duel illegaal vuurwerk afgestoken, dat op het dak van een tribune belandde. Ook zouden de hooligans hebben geprobeerd een vak met Eagles-supporters te bereiken. ME'ers die dat wilden voorkomen, werden "met flessen en blikken bier" bekogeld.

Burgemeester Ron König van Deventer noemt dat onacceptabel. "En het is niet de eerste keer. Ook tijdens de vorige twee thuiswedstrijden tegen FC Twente was het flink raak." Volgens hem is eerder geprobeerd alleen de supporters die zich misdragen aan te pakken, maar heeft die aanpak niet gewerkt.

Als de wedstrijd van zondag goed verloopt, mogen de fans van FC Twente de volgende wedstrijd weer naar het uitduel tegen de Eagles.