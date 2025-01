Techbedrijven hard omlaag op Wall Street door AI-opmars China

NEW YORK (ANP) - De chip- en techbedrijven gingen maandag hard onderuit op de aandelenbeurzen in New York. De verrassend snelle opmars van China op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) joeg beleggers schrik aan. Het draait allemaal om de onlangs gelanceerde nieuwe AI-app van de Chinese start-up DeepSeek. Die chatbot zou die van grotere concurrenten, zoals ChatGPT van OpenAI, overtreffen en veel minder kosten om te trainen en te ontwikkelen. China lijkt daarmee een inhaalslag te hebben gemaakt op AI-gebied, ondanks de maatregelen van de VS om de nieuwste chiptechnologieën uit Chinese handen te houden.

DeepSeeks AI-app, die vorige week werd uitgebracht, staat nu al bovenaan de ranglijst in de Amerikaanse app-winkel van Apple en heeft ChatGPT ingehaald. De snelle opmars van de app betwist het idee dat de AI-technologie van China jaren achterloopt op die van de VS. Het roept ook vragen op over de miljarden aan investeringen die grote Amerikaanse techbedrijven hebben gedaan in AI, aangezien het model van DeepSeek is gebouwd met behulp van zogeheten 'open source' technologie die vrij toegankelijk is.

Nvidia, de belangrijkste verkoper van AI-chips ter wereld, kelderde 12,5 procent. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,4 procent lager op 44.224 punten. De brede S&P 500-index zakte 1,8 procent tot 5991 punten en techgraadmeter Nasdaq leverde 3 procent in tot 19.345 punten. De drie hoofdgraadmeters boekten afgelopen week nog stevige winsten, mede door de plannen van president Trump om fors te investeren in AI.