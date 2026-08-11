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Geen treinverkeer bij Venray door opgelaaide natuurbrand

Samenleving
door anp
dinsdag, 11 augustus 2026 om 17:02
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OOSTRUM (ANP) - De natuurbrand in het Limburgse gebied Boschhuizerbergen is op dinsdag kort opgelaaid. Grote inzet van de brandweer heeft het "snel in de kiem kunnen smoren", aldus een woordvoerder van de veiligheidsregio. Door nabluswerkzaamheden is er tot in de avond geen treinverkeer mogelijk door het gebied.
Het is niet de eerste keer dat een nieuwe brandhaard is ontstaan nadat de brandweer sein meester gaf op 5 augustus. De grond van het afgebrande gebied is nog heet, en de weersomstandigheden blijven droog. Daardoor wordt er constant gecontroleerd op nieuwe brandhaarden, zegt de woordvoerder.
Vervoerder Arriva zet bussen in tussen Cuijk en Venray, en denkt vanaf 20.00 uur weer treinen te kunnen laten rijden.
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