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Twaalf meldingen bij Autoriteit Persoonsgegevens na datalek CEVA

Economie
door anp
dinsdag, 11 augustus 2026 om 17:28
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DEN HAAG (ANP) - Twaalf bedrijven hebben bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) melding gemaakt van mogelijk gelekte klantengegevens door een samenwerking met logistiek partner CEVA. Dat bevestigt de instantie na berichtgeving van het AD. Om welke bedrijven het gaat wil de toezichthouder niet zeggen. Bekend is dat in ieder geval de Bijenkorf, bol, Zalando, Ace & Tate en Ajax zijn geraakt door het datalek.
CEVA kreeg te maken met een beveiligingsincident, maar wil daar verder geen informatie over geven. Door het lek bij CEVA hebben onbevoegden mogelijk toegang gekregen tot persoonsgegevens van klanten bij partners van CEVA. De getroffen partners, waaronder Ajax, de Bijenkorf en bol hebben aangegeven dat door het datalek levertijden van hun producten kunnen oplopen.
Of alle partijen die getroffen zijn zich nu hebben gemeld, is nog onbekend.
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