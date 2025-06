Geen uitstel voor getuigenis Netanyahu in corruptiezaak

JERUZALEM (ANP/AFP) - De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zal binnenkort moeten getuigen in zijn corruptiezaak. Een rechtbank in Jeruzalem heeft zijn verzoek om uitstel afgewezen.

Zelfs de Amerikaanse president Donald Trump bemoeide zich met de zaak. Hij vindt dat het hele proces moet worden afgeblazen. Volgens de rechters biedt het verzoek van Netanyahu "geen basis of gedetailleerde rechtvaardiging" voor de annulering van de hoorzittingen.

Netanyahu beweerde dat hij het door "ontwikkelingen in de regio en de wereld" te druk zou hebben. De advocaat van de premier stelde dat Netanyahu "gedwongen is al zijn tijd en energie te steken in het beheren van nationale, diplomatieke en veiligheidskwesties van het hoogste belang".

Oorlog Gazastrook

De corruptiezaak tegen Netanyahu loopt sinds 2020, maar is onder meer door de oorlog in de Gazastrook vertraagd. Netanyahu ontkent alle aantijgingen en spreekt van een politieke vervolging.

Het is de bedoeling dat de hoorzittingen volgende week worden hervat.