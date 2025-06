Grote kans op een regionale hittegolf door tropische temperaturen

In aanloop naar volgende week stijgt de temperatuur naar zomerse tot mogelijk tropische waarden, meldt Weeronline. In het zuiden en zuidoosten worden temperaturen van rond de 30 graden verwacht. De kans op een regionale hittegolf neemt daardoor toe.

Zaterdag loopt de temperatuur al op naar 22 tot 25 graden in het midden en noorden, met uitschieters van rond de 27 graden in het zuiden. Zondag slaat het weer om. Er stroomt dan warmere lucht binnen en met zonnige perioden stijgt de temperatuur naar 28 graden. In het zuiden en oosten kan het tropisch warm worden met 30 tot 31 graden. Na het weekend zet de stijging door. Dinsdag wordt het in het hele land tropisch warm en kan het in het zuiden en zuidoosten 35 tot 36 graden worden.

Voor een regionale hittegolf moet het vijf dagen op rij ergens in Nederland 25 graden zijn, waarvan drie dagen minstens 30 graden. Volgens de huidige verwachting is de kans vrij groot dat dit in het zuiden en zuidoosten van het land lukt.