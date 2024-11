Gefrustreerde Kamer stelt deel belastingdebat uit

DEN HAAG (ANP) - Onder enig protest is de Tweede Kamer akkoord gegaan om een deel van het debat over het belastingplan later te houden, omdat verantwoordelijk staatssecretaris Folkert Idsinga is afgetreden. Er moet een verantwoordelijk bewindspersoon bij die debatten zitten, maar over de bundeling van belastingwetten wordt volgende week al gestemd. Het gaat onder meer om het veelbesproken voorstel om af te zien van het verlaagde btw-tarief op sommige sport- en culturele activiteiten.

De oppositie was niet te spreken over de gang van zaken. Kamerleden benadrukken dat de wetten in het belastingplan veel invloed hebben op het leven van mensen. Minister van Financiën Eelco Heinen zou bij afwezigheid van de staatssecretaris verantwoordelijk zijn, maar hij zit in Brussel. Maandag kon dit deel van het belastingplan dus niet besproken worden, maar de tijd begint te dringen voor de stemming.

"Steeds als je denkt dat de chaos niet groter kan worden, lukt het dit kabinet toch weer", verzuchtte D66-Kamerlid Hans Vijlbrief. Hij gaat akkoord met het voorstel van het kabinet, maar benadrukt dat de behandeling van de belastingwetten wordt "verstoord door politiek gedoe".

Bekende tegenstanders

Ook Senna Maatoug (GroenLinks-PvdA) voelt "groot ongemak" over de situatie. Zij vindt dat "het kabinet er een zootje van maakt" en benadrukt dat nog steeds niet duidelijk is met wie de Kamer straks dan wel in debat gaat over de belastingplannen. SP-leider Jimmy Dijk vreest dat de Kamer niet genoeg tijd heeft om de wetten goed te behandelen. "Ik pas er echt voor om hier tijd voor in te leveren omdat het kabinet er een puinhoop van maakt."

Maandag spreekt de Kamer alsnog uren over het belastingplan, maar dan met ministers over belastingvoorstellen die hun dossiers raken, zoals wonen, klimaat en inkomen. Het afschaffen van het verlaagde btw-tarief op boeken, cultuur en sport komt pas later aan bod, waarschijnlijk wordt dat vrijdag.

Vanwege de maatschappelijke impact waren bekende tegenstanders van de btw-verhoging naar de Tweede Kamer gekomen, onder wie acteur Huub Stapel en schrijvers Saskia Noort en Tommy Wieringa. Vrijwel het volledige publiek droop af nadat duidelijk was geworden dat de Kamer maandag niet over de belastingverhoging debatteert.