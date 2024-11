Zo voorkom je dat de pomp afslaat bij het tanken

Tanken is voor veel mensen al geen pretje, maar wanneer de pomp herhaaldelijk afslaat zonder aanwijsbare reden, of de benzine druppelt tergend langzaam de tank in, dan vloekt zelfs de grootste optimist binnensmonds. Dit zijn de drie meestvoorkomende oorzaken van dit 'first world problem' en hoe je het kunt vermijden.

Het mysterie van het afslaande vulpistool

Het fenomeen dat een pomp blijft afslaan, ligt meestal aan de klep in het vulpistool. Deze klep stopt de brandstoftoevoer wanneer het nodig is, bijvoorbeeld wanneer je tank vol is. Dit mechanisme werkt dankzij een klein gaatje in het pistool dat lucht aanzuigt. Zolang de luchtstroom niet verstoord wordt, gaat het tanken prima. Wordt het gaatje echter afgesloten – bijvoorbeeld door blokkade via het stijgende brandstofniveau – dan ontstaat er een vacuüm dat de klep activeert en de brandstoftoevoer stopt. Prima als je tank vol zit, maar vervelend als dit gebeurt bij een halflege tank.

Korte vulpijpjes en spattende brandstof

Het kan ook goed zijn dat de terugspattende brandstof het luchtgaatje blokkeert. Vooral bij kleinere auto’s met een korte pijp tussen de vulopening en de tank gebeurt dit regelmatig. De oplossing? Probeer het pistool wat minder hard in te knijpen, het lichtjes te kantelen of een stukje terug te trekken uit de vulopening. Werkt dat niet? Ga dan op zoek naar een tankstation met langzamer stromende pompen.

Verstopte tankontluchting

Een andere reden waarom de pomp blijft afslaan is een probleem met een verstopte of geblokkeerde tankontluchting. Hierdoor kan de brandstof terugstromen en het luchtgaatje blokkeren, waardoor de pomp afslaat.

Versleten mondstuk

Volgens de Amerikaanse website Jalopnik kan het probleem soms ook worden veroorzaakt door een verouderd mondstuk. Ingenieurs hebben aangegeven dat de uitstroomopening van een vulpistool gemiddeld drie jaar meegaat, maar sommige tankstations willen kosten te besparen door deze later te vervangen. Het gevolg is dat er geen egale brandstofstroom uit het pistool komt.

Vulpistool omdraaien

Een afwijkende brandstofstraal kan dus de boosdoener zijn. Jalopnik heeft de oplossing: draai het vulpistool eens op zijn kop. Hierdoor komt de luchtopening boven de uitstroomopening te zitten, wat de tolerantie verhoogt voor eventuele spatten bij een slecht of versleten mondstuk.