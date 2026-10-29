Gegevens 40.000 Amerikaanse ambtenaren gelekt na hack

WASHINGTON (ANP/RTR/DPA) - Gegevens van meer dan 40.000 medewerkers van het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid zijn vrijgegeven na een hack. Distributed Denial of Secrets, dat een platform biedt om gelekte informatie te publiceren, zegt de informatie gekregen te hebben van een hackerscollectief dat zich Department of Peace noemt.

Het zou gaan om onder meer gegevens van mensen die voor de omstreden immigratiedienst ICE werken. Het lek zou namen, afdelingen, contactgegevens en takenpakketten van de betrokkenen bevatten. In een verklaring die The Washington Post heeft ingezien, halen de hackers een uitspraak van minister Markwayne Mullin aan, die in juli zei dat ICE de druk zou gaan opvoeren. "Dit is wat er gebeurt met ICE als je dat doet", aldus het collectief.

Het ministerie laat weten dat het zich "bewust is van een mogelijk datalek en eraan werkt om de ⁠situatie snel en effectief aan te pakken."