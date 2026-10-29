Oproep aan Kamer: schrap belastingverhoging op leidingwater

DEN HAAG (ANP) - Tien brancheorganisaties hebben de Tweede Kamer opgeroepen om de voorgenomen belastingverhoging op leidingwater te schrappen. Het kabinet wil het tarief vanaf 1 januari met 10 cent verhogen, naar 0,537 euro per 1000 liter. Volgens de brancheorganisaties van onder meer drinkwaterbedrijven, zakelijke energie- en waterverbruikers, de chemische industrie, horeca, bierbrouwerijen en autowasserijen, schiet het kabinet hiermee zijn doel voorbij.

"Drinkwater is een eerste levensbehoefte. Het is niet uit te leggen dat het kabinet de belasting daarop fors verhoogt, terwijl dit niet bijdraagt aan waterbesparing of onze drinkwatervoorziening", zegt voorzitter Pieter Litjens van de Vereniging van waterbedrijven in Nederland (Vewin). "Huishoudens, bedrijven en instellingen gaan meer betalen, zonder dat er een druppel extra water beschikbaar komt. Wij roepen daarom op af te zien van deze verhoging en te kiezen voor maatregelen die waterbesparing en hergebruik echt stimuleren."

Het minderheidskabinet maakte op Prinsjesdag bekend de belasting op leidingwater met een dubbeltje te verhogen. De 111 miljoen euro die dit naar verwachting jaarlijks oplevert, wordt gebruikt als dekking voor andere maatregelen. De tien brancheorganisaties hopen dat de Tweede Kamer de verhoging schrapt uit het belastingplan, waarover volgende maand wordt gestemd.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat liet twee jaar geleden onderzoeken of een belastingverhoging kan leiden tot minder gebruik van drinkwater. De conclusie was echter dat dit "geen of slechts heel weinig effect" zou hebben. Toch gaat de belasting omhoog. Deze toeslag werd voorheen alleen geheven op de eerste 300.000 liter, maar dit jaar is dat plafond verhoogd naar 50 miljoen liter. Vanaf volgend jaar geldt geen plafond meer.

Volgens de brancheorganisaties kunnen de extra kosten voor grote industriële waterverbruikers oplopen tot ruim 1 miljoen euro. Een gemeentelijk zwembad dat jaarlijks 25 miljoen liter drinkwater gebruikt, betaalde in 2025 nog ongeveer 130 euro aan belasting. Volgend jaar zou dit stijgen naar 13.425 euro.