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NiNsee: onderzoek Oranjes begin van een volgende fase

Samenleving
door anp
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AMSTERDAM (ANP) - De erkenning van het Nederlandse slavernijverleden moet volgens het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis (NiNsee) het begin zijn van een volgende fase. "Onderzoek krijgt maatschappelijke betekenis wanneer nieuwe historische inzichten bijdragen aan bewustwording", zegt directeur Bianca Groen Gallant. Het NiNsee wil met het Koninklijk Huis en andere betrokkenen in gesprek over de betekenis van de onderzoeksresultaten en mogelijke vervolgstappen.
NiNsee reageert daarmee op het onderzoek naar de rol van het Huis Oranje-Nassau in de koloniale geschiedenis. De organisatie spreekt verder waardering uit voor het initiatief van koning Willem-Alexander om onderzoek te laten uitvoeren. "Het onderzoek doet recht aan het structurele onrecht dat langdurig en met geweld heeft plaatsgevonden tijdens de trans-Atlantische slavernij en slavenhandel", zegt Groen Gallant.
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