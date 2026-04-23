Gegevens van bijna alle inwoners Epe gestolen bij datalek

EPE (ANP) - Van nagenoeg alle inwoners van de gemeente Epe zijn bij de datahack van 12 maart bij de gemeente gegevens gestolen. Het gaat om hun naam, adres, geboortedatum, -plaats en -land, geslacht en burgerservicenummer (bsn), is duidelijk geworden na onderzoek. Van sommige mensen die een gemeentelijke voorziening hadden aangevraagd, kunnen ook zaken als contactgegevens, bankrekeningnummer of kopie van het identiteitsbewijs zijn gestolen.

Alle inwoners krijgen binnenkort een brief over het datalek. Mensen van wie een id-kopie is gestolen, krijgen nog een aparte brief. Zij kunnen gratis een nieuw id-bewijs aanvragen. Men moet attent zijn op identiteitsfraude, phishing en andere verdachte berichten.

In totaal zijn er 552.000 bestanden gestolen, weet de gemeente. Gebruikersnamen en wachtwoorden van DigiD zijn niet gestolen, want die heeft de gemeente niet.