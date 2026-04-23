Honderdduizenden aanmeldingen voor massaclaim tegen Odido

Economie
door anp
donderdag, 23 april 2026 om 11:41
AMSTERDAM (ANP) - Meer dan 350.000 mensen hebben zich sinds maandag aangemeld voor de massaclaim tegen Odido. Dat meldt voorzitter Eliëtte Vaal van Consumers United in Court (CUIC), de privacystichting die een collectieve procedure tegen het telecombedrijf in het leven heeft geroepen. De stichting is de massaclaim gestart na een datalek waarbij gegevens van ruim 6 miljoen accounts zijn buitgemaakt.
Volgens de organisatie is Odido op meerdere punten nalatig geweest en heeft het bedrijf te veel gegevens bewaard, voor een te lange periode. CUIC wil onder meer genoegdoening voor iedereen van wie gegevens nu op straat liggen. De organisatie zet in op een schadevergoeding van ongeveer 500 euro per gedupeerde.
Claimexperts zeiden eerder tegen het ANP dat voor een succesvolle massaclaim vast moet staan dat Odido nalatig is geweest en hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld. Op dit moment doen de autoriteiten nog onderzoek naar het bewaren van klantgegevens door Odido en de beveiliging van data bij de provider.
