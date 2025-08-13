ECONOMIE
Gehackt lab wil niet zeggen of losgeld is betaald

Samenleving
door anp
woensdag, 13 augustus 2025 om 11:40
RIJSWIJK (ANP) - Het laboratorium Clinical Diagnostics in Rijswijk, waar cybercriminelen vorige maand wisten binnen te dringen, wil niet zeggen of er losgeld is betaald aan de hackers. Zulke informatie zorgt voor aanvullende risico's en "om die reden kunnen wij hierover geen mededelingen doen", zegt een woordvoerster na berichtgeving van RTL Nieuws daarover.
De digitale aanvallers hebben onder meer gegevens gestolen van ongeveer een half miljoen vrouwen die hebben meegedaan aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Het gaat niet alleen om namen en adressen, maar bij een onbekend aantal vrouwen ook om de uitslag van het uitstrijkje. Ook de gegevens van honderden gevangenen bij wie lichaamsmateriaal is afgenomen voor onderzoek, zijn gestolen. Volgens de Landelijke Huisartsen Vereniging zijn gegevens van huisartsen ook in verkeerde handen gevallen.
Hackers proberen tegenwoordig vaak vertrouwelijke gegevens te stelen. Ze dreigen die openbaar te maken, tenzij de getroffen organisatie losgeld betaalt.
