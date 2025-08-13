Biljartster Klompenhouwer pakt 3e Nederlandse goud Wereldspelen

CHENGDU (ANP) - Biljartster Therese Klompenhouwer heeft voor de derde Nederlandse gouden medaille van deze Wereldspelen gezorgd. De 42-jarige vijfvoudig wereldkampioene won in het Chinese Chengdu de eerste editie van het driebandentoernooi voor vrouwen door de Japanse Ayaka Miyashita te verslaan in de finale: 25-12.

Klompenhouwer haalde het afgelopen jaar niet haar hoogste niveau door schouderproblemen, maar had daar dit toernooi weinig last van. "Ik voel me prima. Ik kon in de finale zelfs weer een bal linkshandig spelen. Ik heb me hier uitstekend vermaakt en ik ben ontzettend blij met het goud", reageert ze op de website van de biljartbond.

Eerder deze Wereldspelen was er goud voor de korfballers en handboogschutter Mike Schloesser. Het vierjaarlijkse evenement voor niet-olympische sporten eindigt zondag.