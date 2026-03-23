Gekozen burgemeester Parijs: stad zal nooit radicaal-rechts zijn

PARIJS (ANP) - De linkse Emmanuel Grégoire heeft zondagavond voor het stadhuis van Parijs zijn aanhangers toegesproken na zijn winst bij de burgemeestersverkiezingen in de Franse hoofdstad, meldt de Franse krant Le Monde. Grégoire versloeg de conservatieve oud-minister Rachida Dati. Daarmee verlengde hij de kwart eeuw durende heerschappij van de socialisten in de Franse hoofdstad.

"Vandaag heeft Parijs besloten trouw te blijven aan haar geschiedenis", zei Grégoire in dat kader. "Veel dank aan de Parijzenaars die, waar ze ook vandaan komen, ervoor hebben gekozen de alliantie tussen links en de groenen in de tweede ronde te steunen." En hij deelde een sneer uit naar de rechtse partijen. "Want alles in de ziel van onze hoofdstad verwerpt het idee van een verzwakt Parijs, het idee van een Parijs dat zijn inwoners selecteert. Parijs is geen radicaal-rechtse stad en zal dat ook nooit zijn."