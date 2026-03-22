Korda schakelt Alcaraz uit in derde ronde van toernooi Miami

door anp
zondag, 22 maart 2026 om 23:13
MIAMI (ANP) - Carlos Alcaraz is in de derde ronde van het masterstoernooi van Miami uitgeschakeld. De Spaanse nummer 1 van de wereld verloor in drie sets van de Amerikaan Sebastian Korda: 3-6 7-5 4-6.
Alcaraz zegevierde in 2022 op het toernooi van Miami. De als eerste geplaatste Spanjaard won dit kalenderjaar al de Australian Open en het toernooi van Doha.
In de eerste set sloeg Korda, de nummer 36 van de wereldranglijst, met een break toe op 4-3 om vervolgens de set uit te serveren. In de tweede set pakte Korda ook een break voorsprong, maar in plaats van de wedstrijd uit te serveren op 5-4, leverde hij zijn opslagbeurt in en daarna nog een keer om zo de set te verliezen. Korda won op 3-3 in de derde set de opslagbeurt van Alcaraz. Hij benutte op 5-4 zijn tweede matchpoint.
