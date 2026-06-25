Gelderland houdt vast aan stikstofzones van 500 meter

ARNHEM (ANP) - Het provinciebestuur van Gelderland houdt vast aan stroken van 500 meter rond de Veluwe en drie andere kwetsbare natuurgebieden waarin de stikstofuitstoot fors omlaag moet. In die zones komt onder meer een verbod op nieuwe veehouderijen en moeten boeren inzetten op stalinnovaties om hun uitstoot omlaag te krijgen.

Uit praktische tests met brancheorganisaties blijkt dat het beleid uitvoerbaar is, maar ook grote impact heeft, stelt de provincie, bijvoorbeeld doordat grond van boeren minder waard wordt.

Gelderland wil met het pakket maatregelen de stikstofuitstoot terugdringen, zodat de staat van de natuur verbetert. Dat moet ervoor zorgen dat er weer vergunningen verleend kunnen worden voor bijvoorbeeld woningbouw. Door uitspraken van rechters over stikstof is dat nu vrijwel niet mogelijk voor provincies. Het Gelderse college verwacht dat door deze maatregelen in 2035 ruim de helft minder stikstof in de stroken wordt uitgestoten ten opzichte van acht jaar geleden.