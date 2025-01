Gelderland: meer geld vanuit Rijk nodig voor aanpak stikstof

ARNHEM (ANP) - De uitspraak in de 'stikstofzaak' van Greenpeace tegen de Staat laat opnieuw zien "hoe belangrijk het is dat onze natuurdoelen worden gehaald", vindt de provincie Gelderland. Volgens het provinciebestuur toont de uitspraak ook wederom aan dat Gelderland meer geld van het Rijk nodig heeft om de stikstofuitstoot terug te dringen en natuurherstel te realiseren.

Gelderland wil in gesprek met de overheid om gezamenlijk te werken aan "een verdere daling van de stikstofemissie en natuurherstel", zegt de provincie in een verklaring. "Beide zijn namelijk keihard nodig: voor de natuur zelf, maar ook om vergunningverlening voor onder andere woningbouw en economische activiteiten weer op gang te helpen en de verdere ontwikkeling van Gelderland en Nederland door te laten gaan."

De Staat moet meer doen om de natuur te beschermen tegen te hoge concentraties stikstof, oordeelde de rechtbank woensdag. Wettelijk vastgestelde doelen worden nu niet gehaald en dat is onrechtmatig, oordeelden de rechters in de zaak die door Greenpeace was aangespannen. De regering is verplicht om uiterlijk in 2030 ervoor te zorgen dat op minimaal de helft van de stikstofgevoelige natuur niet meer stikstof neerkomt dan die gebieden aankunnen.