Gelderland wil Veluwe opdelen bij uitbraak Afrikaanse varkenspest

ARNHEM (ANP) - Ook de provincie Gelderland bereidt zich voor op een toekomstige uitbraak van de Afrikaanse varkenspest (AVP). Er wordt onder meer gewerkt aan het opdelen van de Veluwe in compartimenten die afgesloten kunnen worden voor wilde zwijnen, mocht de ziekte daar opduiken.

In Gelderland leven de meeste zwijnen op de Veluwe. Als daar een besmetting wordt ontdekt, wil de provincie gebieden snel afsluiten met zwijnwerende rasters. Dat zijn hekken waar groot wild zoals wolven en reeën overheen kan, maar zwijnen niet. Kleinere zoogdieren kunnen via doorgangen aan de onderkant van de rasters verder trekken.

De Afrikaanse varkenspest is besmettelijk voor dieren en vaak dodelijk voor varkens. Er is geen vaccin beschikbaar en bij een uitbraak onder gehouden varkens moeten de dieren worden geruimd. De ziekte kan Nederland binnenkomen via zieke dieren of mensen die bijvoorbeeld besmet varkensvlees meenemen uit het buitenland. Voor mensen vormt AVP geen risico.

Rasters

De hele Veluwe wordt in het geval van een uitbraak opgedeeld in veertien 'sluitbare' compartimenten van gemiddeld 65 vierkante kilometer. Het idee is dat de rasters bij een besmettingsgeval binnen enkele dagen worden geplaatst, zodat zieke zwijnen worden ingesloten en zich niet verder verspreiden. Op sommige plekken op de Veluwe staan nu al zwijnwerende rasters om kwetsbare natuur of landbouwgrond te beschermen.

Het optreden bij een uitbraak is een taak van het Rijk. Provincies gaan over natuurbeleid en zijn verantwoordelijk voor zaken als afrastering en afschot. De maatregelen zijn onderdeel van de plannen die 'zwijnenprovincies', natuurbeheerders, boeren en het ministerie van Landbouw hebben ondertekend voor het aanpakken en voorkomen van Afrikaanse varkenspest.