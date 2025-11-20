Dr. Martens verplaatst productie om impact heffingen te beperken

LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - Schoenenmerk Dr. Martens verplaatst de productie van een deel van zijn schoenen van Laos naar Vietnam, om de impact van de importheffingen van de Amerikaanse president Donald Trump te verzachten. Ook is het Britse bedrijf, dat bekendstaat om de hoge laarzen met dikke zolen, van plan de prijzen van sommige van zijn schoenen vanaf volgend jaar te verhogen.

Het merendeel van Dr. Martens-schoenen wordt gemaakt in Zuidoost-Azië, waar landen kampen met relatief hoge Amerikaanse importheffingen. "We hebben alle productie verplaatst die uit Laos kwam, waar een tarief van 40 procent geldt voor de Verenigde Staten. Het wordt nu gemaakt in Vietnam, waar het tarief 20 procent is", zei topman Ije Nwokorie.

De Verenigde Staten zijn een belangrijke markt voor het schoenenmerk. De verschuiving van de productie maakt deel uit van een breder plan waarmee Dr. Martens de klap van de Amerikaanse heffingen wil verzachten.