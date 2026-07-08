Gemeente IJsselstein over noodopvang: had zorgvuldiger gemoeten

IJSSELSTEIN (ANP) - De gemeente IJsselstein had in aanloop naar de opening van een noodopvang voor asielzoekers een aantal zaken anders aan moeten pakken. Dat schrijft burgemeester Ester Weststeijn van de Utrechtse gemeente aan de raad, die woensdagavond over de noodopvang debatteert. Hoewel veel dingen in de voorbereiding goed zijn gegaan, had de gemeente een aantal zaken naar eigen zeggen beter kunnen doordenken.

Zo had het college zorgvuldiger te werk moeten gaan bij het informeren van voetbalvereniging IJFC, nadat was besloten dat de noodopvang op het terrein van die club zou komen. Dat gebeurde nu een dag later aan het einde van een regulier overleg, aldus de gemeente. Daardoor voelde het clubbestuur zich overvallen. De mededeling aan het bestuur had moeten worden beschouwd als een "slechtnieuwsgesprek", schrijft Weststeijn.

De komst van de tijdelijke noodopvanglocatie in IJsselstein, die afgelopen maandag in gebruik is genomen, leidde de afgelopen maanden tot protesten. Begin mei vernielden relschoppers de gevel van het gemeentehuis.