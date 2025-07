Gemeente Tynaarlo: meelbrief was gericht aan burgemeester

VRIES (ANP) - De 'poederbrief' waarin uiteindelijk meel met een koekjesrecept bleek te zitten, zag er "anders" uit en was gericht aan de burgemeester. Dat zegt een woordvoerder van de gemeente Tynaarlo. De Drentse gemeente meldde dat meerdere gemeenten, mogelijk tweehonderd, de brief hadden ontvangen. Het gemeentehuis van Tynaarlo werd na de vondst ontruimd.

Tynaarlo werd door een andere gemeente getipt over de meelbrief, waardoor "we hem snel konden herkennen en ongeopend konden overhandigen aan de politie", aldus de woordvoerder. Die noemt de ontruiming de juiste beslissing, want dat het om onschuldig meel en reclame bleek te gaan "kon je niet zien aan de buitenkant". Volgens haar zat "de schrik er goed in" en had de vondst "een behoorlijke impact op mensen".

Na een rondgang van het ANP hebben inmiddels meer dan tien gemeenten laten weten de brief ontvangen te hebben. Het gaat onder meer om Amersfoort, Hoogeveen, Hilversum en Waddinxveen.