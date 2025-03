Gemeente Valkenburg wil crowdfunding voor herbouw toren

VALKENBURG (ANP) - Burgemeester Daan Prevoo van de gemeente Valkenburg aan de Geul wil een crowdfundingsactie beginnen voor de herbouw van de ingestorte Wilhelminatoren. Dat laat zijn woordvoerster weten.

De uitkijktoren op de Heunsberg stortte zondagochtend rond 05.30 uur in. Het is nog niet bekend hoe dat kon gebeuren. Er vielen geen slachtoffers.

De Gemeentegrot en de Fluwelengrot, onder de ingestorte toren, zijn maandag weer open voor publiek. De grotten bleven zondag uit voorzorg dicht. "Na de instorting is er seismologisch onderzoek uitgevoerd in de grotten", staat op de website van de gemeente. "De uitkomst is dat de ondergrondse mergelgangen in goede staat zijn en niet te maken hebben met de instorting van de toren."