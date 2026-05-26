Gemeenten en provincies: meer geld nodig voor infrastructuur

DEN HAAG (ANP) - Gemeenten en provincies hebben het Rijk opgeroepen meer geld te geven voor onderhoud en vervanging van infrastructuur, zoals wegen, bruggen, sluizen, viaducten en kades. Gebeurt dat niet, dan dreigt volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Interprovinciaal Overleg (IPO) een "bereikbaarheidsinfarct" in Nederland. De lobbyclubs baseren zich op een rapport van de adviesbureaus Arcadis en Berenschot.

"We staan voor een enorme opgave om Nederland bereikbaar te houden", zegt de Zeeuwse gedeputeerde Harry van der Maas (infrastructuur en mobiliteit). "Dat vraagt om intensieve samenwerking tussen overheden, maar ook om voldoende geld. We kijken zelf naar alle mogelijke opties die we hebben, maar zonder ophoging van het gemeente- en provinciefonds dreigen we in een onhoudbare en onwenselijke situatie terecht te komen met meer en langdurige afsluitingen van wegen."

VNG en IPO doen hun oproep in de aanloop naar een commissiedebat volgende maand in de Tweede Kamer over bereikbaarheid.