Gemeenten gelasten paasvuren af om droogte

VRIES (ANP) - Meerdere Drentse gemeenten verbieden paasvuren als gevolg van de extreme droogte. Woensdagmiddag meldde de gemeente Aa en Hunze al dat alle paasvuren in die gemeente niet kunnen doorgaan, en ook in Tynaarlo gaan de paasvuren niet door.

In Aa en Hunze gaat het om vijftien paasvuren, in Tynaarlo zijn het er elf. De veiligheidsregio Drenthe verhoogde vorige week het natuurbrandrisico. Daardoor moeten paasvuren meer afstand houden van natuurgebieden en woningen met een rieten dak. Alle paasvuren in Aa en Hunze en Tynaarlo voldoen niet aan deze nieuwe regels.

"Het is wel balen voor de organisatoren die al flink aan het bouwen waren aan de traditionele paasbulten dat we dit moeten melden", zegt burgemeester Marcel Thijsen van Tynaarlo. "Maar na overleg met de andere Noord-Drentse gemeenten kiezen we toch voor de brandveiligheid."

Eerder meldde ook Emmen dat veel paasvuren in die gemeente niet kunnen doorgaan.