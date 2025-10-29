Gemeenten hekelen 'opruiing' en 'polarisatie' door politici

LEIDEN (ANP) - De gemeente Leiden klaagt over "opruiende uitlatingen van landelijke politici" in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van woensdag. Wat zij zeggen, maakt het werk van lokale bestuurders steeds onveiliger, zegt de Zuid-Hollandse gemeente. "De provocaties en verwijten werken ontwrichtend en zorgen voor tegenstellingen tussen mensen. Die dreigen daardoor van elkaar te vervreemden. En dat baart ons zorgen", aldus Leiden.

Om welke uitlatingen en welke politici het gaat, laat Leiden in het midden. De gemeente zegt wel te willen bouwen "aan een samenleving waarin eenieder zich kan uitspreken, zonder te worden geschoffeerd of aangevallen. Een samenleving waarin verschillend mag worden gedacht en waarin we oog houden voor elkaar." Daarom hoopt Leiden op meer "verantwoordelijkheidsgevoel" van de landelijke politiek.

Ook de Gelderse gemeente Aalten wil dat de politiek na de verkiezingen zoekt "naar wat verbindt in plaats van naar wat ons uit elkaar drijft". Wormerland (Noord-Holland) wil dat de overheid helpt om ervoor te zorgen "dat polarisatie stopt, verbinding tot stand komt en draagvlak ontstaat voor het aanpakken van de grote maatschappelijke uitdagingen". Harderwijk wil "dat politiek Den Haag weer een voorbeeldfunctie krijgt als het gaat om het verbinden en versterken van de samenleving en dat zij polarisatie en discriminatie actief bestrijdt. En dat politici geen uitspraken doen die onze rechtsstaat ondermijnen."

Ook Venray klaagt over de staat van de landelijke politiek. "Het individualisme is doorgeschoten en heeft de afgelopen decennia de overhand gehad bij het maken van de regels en wetten. Het ongemak dat we nu in de samenleving waarnemen, inclusief polarisatie, is daarop terug te voeren."