Gemeenten houden vast aan plannen voor emissievrije zones

LEIDEN (ANP) - De veertien gemeenten die een zero-emissiezone willen invoeren waar alleen auto's mogen komen die geen schadelijke stoffen uitstoten, houden vast aan hun plannen. Die worden ongewijzigd ingevoerd, laten ze vrijdag weten in een gezamenlijke verklaring die door de gemeente Leiden is verspreid.

Staatssecretaris Chris Jansen (Milieu) kondigde vrijdag aan dat ondernemers met een relatief schone bedrijfswagen op diesel niet tot 2028, maar tot 2029 in emissievrije zones mogen rijden. Ook wil hij met gemeenten gaan praten, zodat zij in het eerste jaar nog geen boetes geven. De gemeenten zeggen dat ze aan de staatssecretaris hebben aangegeven dat dit niet eerlijk zou zijn tegenover ondernemers die nieuwe voertuigen hebben gekocht of die een ontheffing hebben aangevraagd. Het zou volgens de gemeenten neerkomen op uitstel van de zero-emissiezones. Ze zeggen dat ze "overrompeld" zijn door de staatssecretaris en niet akkoord gaan met zijn voorstel.