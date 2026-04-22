Gemeenten: meer geld nodig voor uitvoeren inburgeringswet

DEN HAAG (ANP) - Den Haag, Amsterdam, Utrecht en de G40-steden, het netwerk van 41 grote en middelgrote steden, doen "opnieuw een dringend beroep op het Rijk" om extra geld beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van de inburgeringswet. Het aantal inburgeraars is verdubbeld ten opzichte van eerdere inschattingen, maar het budget voor de uitvoeringskosten is ondanks eerder gemaakte afspraken niet verhoogd, stellen de gemeenten in een persbericht.

De ambitie van het kabinet om nieuwkomers zo snel mogelijk actief deel te laten nemen aan de maatschappij is door het structurele financiële tekort "onhaalbaar", zeggen de gemeenten. Ze roepen in aanloop naar de behandeling van de voorjaarsnota in de Tweede Kamer op donderdag dan ook op om snel het budget bij te stellen. "Begin dit jaar gaf het Rijk aan dat er extra geld beschikbaar zou worden gesteld, maar dat blijkt niet uit de voorjaarsnota."

Volgens berekeningen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten zou het gaan om een tekort van 135 miljoen euro per jaar.

Sinds begin 2022 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het inburgeringsproces, dat onder meer bestaat uit begeleiding bij het zoeken naar werk en een passende taalopleiding.