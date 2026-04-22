Een moeder over het verlies van haar dochter.

De februarinacht was somber. David en ik zaten op de ijzige stoeprand met Ringo tussen ons in, de verwarde hond die aan beide kanten warmte zocht. David pakte zijn telefoon om Psalm 121 op te zoeken. We begonnen hem samen op te zeggen in de duisternis. Ik sla mijn ogen op naar de bergen…

Er zijn verliezen waar geen taal voor is. Het overlijden van een dochter voelt voor veel moeders niet als een gebeurtenis, maar als een soort permanente amputatie van hun identiteit. Wie ben je nog als moeder, als het kind dat jou mede definieerde ophoudt te bestaan?

HoofdtekstEr wordt vaak gezegd dat de dood bij het leven hoort, maar als een moeder haar dochter verliest, voelt dat als een radicale uitzondering op elke logica. In een recent persoonlijk essay in The Atlantic beschrijft Miranda Featherstone hoe de dood van haar dochter Mirabel haar niet alleen in rouw stortte, maar haar hele zelfbeeld als moeder openbrak en herschikte. “Maternal grief is different,” noteert ze: je verliest niet alleen een geliefde, maar ook de toekomst die je voor haar had uitgetekend en de versie van jezelf die onlosmakelijk met haar verbonden was.

"People asked if we had other children, as if dat de mate van ons verlies kon kwantificeren," schrijft ze. De buitenwereld zoekt houvast in aantallen; een moeder voelt slechts de absolute leegte van precies dit ene kind. Featherstone vertelt hoe ze na de diagnose en het korte leven van haar dochter vastliep in een wereld die nauwelijks woorden heeft voor deze specifieke rouw. Ze schrijft over ziekenhuisgangen, wachtkamers en de vreemde bureaucratie van sterven: formulieren, artsen, afspraken – terwijl haar innerlijk universum instort. Later, thuis, volgt de confrontatie met lege kamers, speelgoed dat blijft liggen en de vraag of ze haar rol als moeder nog mág claimen.

"Grief," schrijft ze, "is not something you move through, but something you move with." In plaats van loslaten, leert ze dragen: de rouw wordt een soort permanente metgezel, die soms zacht aanwezig is en soms genadeloos scherp. Wat haar essay zo indringend maakt, is de manier waarop ze beschrijft dat rouw niet netjes afloopt, maar zich als een onderstroom door het dagelijks leven blijft vlechten. Ze beschrijft hoe ze op het schoolplein van haar zoon staat en tegelijk de afwezige hand van haar dochter voelt, hoe ze lacht op feestjes maar ondertussen een parallel script in haar hoofd afspeelt waarin Mirabel nog leeft.

Daarmee raakt ze aan een ongemakkelijke werkelijkheid die veel moeders herkennen, maar die zelden openlijk wordt uitgesproken: de sociale druk om “verder te gaan” botst frontaal met de innerlijke behoefte om het overleden kind zichtbaar te houden. Rouwen om een dochter betekent voortdurend balanceren tussen twee werelden: die van formulieren, collega’s en verjaardagen, en die van herinneringen, foto’s en denkbeeldige verjaardagen die nooit gevierd zullen worden. Featherstone laat zien dat echte steun niet begint bij troostende woorden, maar bij het uithouden van precies die spanning – zonder het verlies kleiner te praten.

Uiteindelijk is haar meest radicale inzicht misschien wel dat het verlies van een dochter een moeder niet minder, maar soms juist méér moeder maakt. Niet omdat het lijden verheven zou zijn, maar omdat de zorg zich verplaatst: van het lichaam van het kind naar de bewaking van haar herinnering. In plaats van alleen te zorgen voor een leven, zorgt ze nu ook voor het verhaal dat overblijft – en daarmee voor zichzelf.

Wie een moeder in rouw écht wil helpen, vraagt niet hoe ze verder gaat, maar durft te blijven luisteren naar het leven dat er niet meer is.

Psalm 121

Kom jij hoog van de bergen

mij helpen –

wat zien mijn ogen?

De schepper van aarde en hemel

mijn helper

dat weet mijn ziel

dat weet mijn voet die niet wankelt.

Hij zal niet slapen, Israëls behoeder.

Hij zal mij hoeden, ik ga in zijn schaduw:

geen zonnesteek overdagen 's nachts geen tik van de maan.

Hij zal je ziel bewaren

is mij gezegd.

Ik ga mijn weg

kom veilig aan.

Mijn helper is de Naam

de schepper van hemel en aarde.

Psalm 121 vrij vertaal. Huub Oosterhuis