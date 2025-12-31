Gemeenten verwachten meer vuurwerk tijdens jaarwisseling

DEN HAAG (ANP) - Gemeenten verwachten dat mensen meer vuurwerk afsteken vanwege het aanstaande landelijke verbod. Terwijl de meeste gemeenten een verloop verwachten dat aansluit bij eerdere jaren, maken sommige zich zorgen over meer overlast, schade en gevaarlijke situaties. Dat blijkt uit een rondgang van het ANP.

De komende jaarwisseling kan de laatste zijn waarin consumentenvuurwerk is toegestaan. Eerder dit jaar stemde een meerderheid van zowel de Tweede als de Eerste Kamer voor een landelijk verbod op consumentenvuurwerk, dat mogelijk vanaf volgend jaar geldt.

Van de 342 gemeenten reageerden er de afgelopen tijd 261 op vragen van het ANP over oud en nieuw. Gemeenten verwachten dat er meer vuurwerk de lucht in gaat, maar de meeste zien op dit moment geen aanwijzingen dat dit tot meer overlast leidt.

Extra groots

Enkele gemeenten, waaronder Alphen aan den Rijn, Ermelo en Wijk bij Duurstede, verwachten dit jaar wel meer incidenten. "We verwachten dat sommige inwoners het moment willen aangrijpen om 'extra groots' uit te pakken, wat kan leiden tot meer incidenten", laat de gemeente Wijk bij Duurstede weten.

In 20 gemeenten geldt een lokaal vuurwerkverbod. In één gemeente is dat dit jaar voor het eerst, namelijk Zwolle. Ruim 100 andere gemeenten hebben vuurwerkvrije zones, waar je geen vuurwerk mag afsteken.

Eerder dit jaar bleek uit een peiling van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten dat driekwart van de Nederlandse gemeenten een landelijk afsteekverbod steunt. Veel gemeenten die nu geen lokaal verbod hebben, maar wel voor een landelijk vuurwerkverbod zijn, zeggen tegen het ANP dat een lokaal verbod "niet te handhaven is" en dat een landelijke aanpak de "enige oplossing" is.