Hoe algoritmes van TikTok en Google je emoties kneden

social media
door Nina van der Linden
woensdag, 31 december 2025 om 6:51
221894170_m
Sociale media willen maar één ding: dat je blijft kijken. Daarvoor sturen de algoritmes van TikTok, Meta en Google je emoties subtiel bij, vaak zonder dat je het doorhebt. Elk likeje, elke seconde dat je een video pauzeert, wordt opgeslagen om precies te voorspellen welke prikkel jou nog even langer op het scherm houdt. Platforms belonen vooral berichten die sterke gevoelens oproepen – woede, angst, jaloezie of euforie – omdat die meer reacties, deelacties en advertentie‑inkomsten opleveren.​
Onderzoekers laten zien dat de aanbevelingsmachines van TikTok en YouTube stap voor stap een emotionele bubbel om je heen bouwen. In een auditstudie naar YouTube bleek het aanbevelingssysteem negatieve emoties zoals boosheid en wrok steeds verder te versterken naarmate testaccounts meer van zulke video’s aanklikten. Amnesty International waarschuwt dat TikToks “For You”-feed jongeren kan overspoelen met depressieve en zelfbeschadigende inhoud zodra ze één of enkele kwetsbare video’s bekijken: “Viewing that one video is a slippery slope to viewing one after the other,” schrijft de organisatie.​
Toch ben je niet machteloos. Door meldingen te beperken, regelmatig je kijkgeschiedenis te wissen en bewust op neutrale of positieve content te klikken, kun je de datastroom en daarmee je emotionele dieet deels terugwinnen. ​(Study on the impact of recommendation algorithms on user perceived stress and health management behaviour in short video platforms)

