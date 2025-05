Gemeenten vragen Rijkswaterstaat om maatregelen Haringvlietbrug

MIDDELHARNIS (ANP) - De gemeenten Goeree-Overflakkee en Hoeksche Waard hebben Rijkswaterstaat "met spoed" gevraagd maatregelen te treffen om "de verkeersoverlast bij de Haringvlietbrug op te lossen", meldden ze woensdag. Ze wijzen op "problemen door storingen" bij de brug. "Daardoor konden slagbomen niet open of dicht of sloot de klep niet."

Woensdag was het weer raak; door een technische storing aan de brug op de snelweg A29 tussen Rotterdam en Bergen op Zoom was de weg in beide richtingen enkele uren gesloten. Dinsdag veroorzaakte een soortgelijke storing ook verkeershinder.

Volgens de gemeenten heeft het verkeer "verschillende keren enorme overlast ondervonden" van de situatie, waardoor automobilisten "urenlang vaststonden". De verkeerswethouders van beide gemeenten zijn "met spoed" in overleg getreden met Rijkswaterstaat over het probleem, aldus de gemeenten. De organisatie is verzocht "maatregelen te treffen".