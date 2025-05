Schoof: Gaza-demonstratie laat zorgen Nederlanders zien

BRUSSEL (ANP) - De grote demonstratie tegen het kabinetsbeleid rond Israël heeft wat premier Dick Schoof betreft "aangegeven dat er echt ontzettend veel mensen zijn in Nederland die zich zorgen maken over de ontwikkelingen in Gaza." De premier reageerde nog niet eerder op de protestbijeenkomst van zondag in Den Haag, ondanks meerdere verzoeken.

Verder herhaalt de premier het kabinetsstandpunt, zoals eerder geuit door buitenlandminister Caspar Veldkamp (NSC). "De blokkade van humanitaire hulp en het ontzeggen van medische hulp druisen in tegen het internationaal recht. Dat hebben we ook altijd veroordeeld. We roepen Israël elke keer weer op om te zorgen dat die blokkade opgeheven wordt", zei hij vanuit Brussel.

Schoof zegt dat hij op de dag van de demonstratie zelf in Rome was voor de inauguratie van de paus. "Daar heb ik ook met de Israëlische president Yitzhak Herzog gesproken, ik heb hem verteld over de demonstratie die op dat moment in Den Haag plaatsvond."