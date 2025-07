Gemeenten zien geen aanwijzingen dat Citrix-lek is misbruikt

DEN HAAG (ANP) - Gemeenten hebben geen aanwijzingen dat hackers zijn binnengedrongen in hun systemen door een gat in de beveiliging van veelgebruikte software van Citrix. In een rondgang van het ANP laten gemeenten weten dat ze het lek op tijd hebben gerepareerd en dat er geen aanwijzingen voor misbruik zijn gevonden. De programma's van Citrix blijven in gebruik en de dienstverlening hoeft niet te worden veranderd.

Meer dan vijftig gemeenten melden dat ze de herstelprogramma's (patches) van Citrix meteen hebben geïnstalleerd. "Hierbij is voor lief genomen dat alle medewerkers opnieuw moesten inloggen", laat Ede weten. De Gelderse gemeente heeft na een paar dagen gecontroleerd op aanwijzingen voor misbruik. "Verhoogde dijkbewaking is afgeschaald toen bleek dat alles in orde was."

Gorinchem ziet "geen verdachte zaken", Oosterhout laat weten "dat er geen misbruik heeft plaatsgevonden" en Brummen meldt "dat er geen sprake is van een situatie van misbruik of pogingen tot". Ook gemeenten als Leeuwarden, Vlissingen, Súdwest-Fryslân, Etten-Leur, Duiven, Westervoort en Gulpen-Wittem zeggen dat ze geen pogingen hebben gezien om de kwetsbaarheid te misbruiken.

Ziekenhuizen

Ongeveer honderd gemeenten antwoorden dat ze geen gebruik maken van Citrix en dat de problemen bij hen daarom niet spelen. Verder willen ruim tien gemeenten om veiligheidsredenen geen informatie geven over de diensten die zij gebruiken.

Ziekenhuizen als Alrijne (Leiderdorp), St. Jansdal (Harderwijk en Lelystad), Ziekenhuisgroep Twente (Almelo en Hengelo), Elkerliek (Helmond), Zuyderland (Zuid-Limburg), Zaans Medisch Centrum (Zaandam), SJG (Weert), Slingeland (Doetinchem) en Gelderse Vallei (Ede) zeggen ook dat ze de patch meteen hebben geïnstalleerd en dat ze geen problemen hebben ondervonden. Zorginstelling Parnassia (Den Haag en omgeving) meldt ook maatregelen te hebben genomen, en daardoor "vormen deze aanvallen géén gevaar voor onze systemen en daarmee voor de zorg aan onze cliënten".

Het Openbaar Ministerie koppelde vorige week alle interne systemen los van het internet vanwege de kwetsbaarheid bij Citrix. Een woordvoerder van het OM wilde woensdag niets zeggen over een mogelijke hack, na een bericht in NRC dat "het lek in de virtuele werkomgeving van het Openbaar Ministerie is misbruikt door hackers".