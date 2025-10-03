ECONOMIE
'Gemengde gevoelens' bij baas Oxfam Novib na uitspraak Hoge Raad

Samenleving
door anp
vrijdag, 03 oktober 2025 om 12:16
DEN HAAG (ANP) - Michiel Servaes, directeur van Oxfam Novib, heeft "gemengde gevoelens" over de uitspraak van de Hoge Raad in de F-35-zaak. Het gerechtshof had Nederland verboden om F-35-onderdelen te leveren aan Israël omdat er een duidelijk risico was op schendingen van het internationaal humanitair recht. De hoogste rechter oordeelt nu dat die beoordeling aan de minister is. Die krijgt hier zes weken voor.
"Het is echt teleurstellend dat het eerdere vonnis niet een-op-een is blijven staan", zei Servaes na de uitspraak. "Menselijk gezien maakt me dat ook wel woedend en gefrustreerd, want als we zien wat er gebeurt in Gaza dan wil je toch op geen enkele wijze gas terugnemen in het proberen de genocide te stoppen."
De toenmalige minister bracht onder meer economische argumenten in om de onderdelen te exporteren, aldus Servaes. "In die zin vind ik het wel een overwinning, dat nu ook de Hoge Raad heeft gezegd: zo werkt het niet. Het gaat echt om de pure toepassing van het risico om bij te dragen aan mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden."
